Россия за сутки атаковала пять объектов "Нафтогаза"

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пять инфраструктурных объектов Группы Нафтогаз в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза .

В результате ударов зафиксированы повреждения оборудования, на отдельных объектах возникли пожары. Из-за этого пришлось приостановить часть производственных процессов.

"Есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно остановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС и специалисты компании. Они ликвидируют последствия ударов и принимают меры для минимизации ущерба и восстановления работы инфраструктуры.

Напомним, 4 апреля российские войска дважды атаковали дронами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате ударов на одном из объектов возник пожар.