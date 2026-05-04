Россия за сутки атаковала пять объектов "Нафтогаза"
Российские войска за прошедшие сутки атаковали пять инфраструктурных объектов Группы Нафтогаз в Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
В результате ударов зафиксированы повреждения оборудования, на отдельных объектах возникли пожары. Из-за этого пришлось приостановить часть производственных процессов.
"Есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно остановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС и специалисты компании. Они ликвидируют последствия ударов и принимают меры для минимизации ущерба и восстановления работы инфраструктуры.
Фото: последствия атаки на инфраструктурный объект Группы "Нафтогаз" (naftogaz.com)
Удары по "Нафтогазу"
Напомним, 4 апреля российские войска дважды атаковали дронами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате ударов на одном из объектов возник пожар.
На следующий день председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что враг два дня подряд целенаправленно бил по нефтегазовой инфраструктуре, в частности в Полтавской и Сумской областях.
Уже 2 мая российские оккупанты снова атаковали объекты "Нафтогаза". За двое суток под ударами оказалась инфраструктура как минимум в трех регионах Украины.