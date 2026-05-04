ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия за сутки атаковала пять объектов "Нафтогаза"

16:43 04.05.2026 Пн
2 мин
Из-за повреждения оборудования пришлось остановить часть процессов
aimg Мария Науменко
Россия за сутки атаковала пять объектов "Нафтогаза" Фото: работник "Нафтогаза" (naftogaz.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российские войска за прошедшие сутки атаковали пять инфраструктурных объектов Группы Нафтогаз в Сумской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

Читайте также: Россия повредила газопровод на Запорожье, - "Нафтогаз"

В результате ударов зафиксированы повреждения оборудования, на отдельных объектах возникли пожары. Из-за этого пришлось приостановить часть производственных процессов.

"Есть повреждения оборудования, на объектах возникли пожары. Пришлось временно остановить производственные процессы. Интенсивность вражеских атак растет", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС и специалисты компании. Они ликвидируют последствия ударов и принимают меры для минимизации ущерба и восстановления работы инфраструктуры.

Россия за сутки атаковала пять объектов &quot;Нафтогаза&quot;

Фото: последствия атаки на инфраструктурный объект Группы "Нафтогаз" (naftogaz.com)

Удары по "Нафтогазу"

Напомним, 4 апреля российские войска дважды атаковали дронами инфраструктурные объекты "Нафтогаза" в Полтавской области. В результате ударов на одном из объектов возник пожар.

На следующий день председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий сообщил, что враг два дня подряд целенаправленно бил по нефтегазовой инфраструктуре, в частности в Полтавской и Сумской областях.

Уже 2 мая российские оккупанты снова атаковали объекты "Нафтогаза". За двое суток под ударами оказалась инфраструктура как минимум в трех регионах Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз Украины Российская Федерация Украина
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы