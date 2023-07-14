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Росія дізнається "першою". У США відповіли на питання, коли Україна застосує касетні боєприпаси

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П'ятниця 14 липня 2023 16:10
Росія дізнається "першою". У США відповіли на питання, коли Україна застосує касетні боєприпаси Фото: у США відповіли на питання, коли Україна застосує касетні боєприпаси (фото Оперативне командування "Захід)
Автор: Наталія Кава

Росія та її військові першими дізнаються про те, чи почала Україна використовувати касетні боєприпаси, які надали США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами джерела, касетні боєприпаси змогли потрапити в Україну так швидко, тому що вони вже були попередньо розміщені в Європі.

"Ми прийняли рішення, щоб росіяни дізналися про це першими", - відповів чиновник на питання про те, коли будуть використані боєприпаси в Україні.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно у США повідомили про передачу Україні касетних боєприпасів та інше озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

Вчора стало відомо, що касетні боєприпаси вже в Україні. Цю інформацію підтвердили в Пентагоні.

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