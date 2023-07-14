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Россия узнает "первой". В США ответили на вопрос, когда Украина применит кассетные боеприпасы

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 16:10
Россия узнает "первой". В США ответили на вопрос, когда Украина применит кассетные боеприпасы Фото: в США ответили на вопрос, когда Украина применит кассетные боеприпасы (фото Оперативное командование "Запад")
Автор: Наталья Кава

Россия и ее военные первыми узнают о том, начала ли Украина использовать кассетные боеприпасы, предоставленные США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источника, кассетные боеприпасы смогли попасть в Украину так быстро, потому что они уже были предварительно размещены в Европе.

"Мы приняли решение, чтобы россияне узнали об этом первыми", – ответил чиновник на вопрос о том, когда будут использованы боеприпасы в Украине.

Кассетные боеприпасы для Украины

Недавно в США сообщили о передаче Украине кассетных боеприпасов и другом вооружении. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

При этом министр обороны Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных снарядов и назвал пять главных принципов в их использовании. В частности, Украина будет применять снаряды только для освобождения территорий Украины, то есть по России бить не будет.

Вчера стало известно, что кассетные боеприпасы уже в Украине. Эту информацию подтвердили в Пентагоне.

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