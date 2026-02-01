Росія де-факто анексувала Білорусь: аналітики розкрили план Москви щодо нападу на НАТО

Москва фактично поглинула Білорусь і застосовує її для небезпечних провокацій проти НАТО. Порушення повітряного простору Польщі є частиною "нульової фази" підготовки до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW)

РФ використовує Білорусь як інструмент тиску

Аналітики ISW дійшли висновку, що Росія де-факто анексувала Білорусь і застосовує її територію для реалізації власних військово-політичних цілей. Зокрема, Москва використовує Білорусь для вторгнень у повітряний простір країн-членів НАТО.

Порушення повітряного простору Польщі

За даними ISW, у ніч з 30 на 31 січня білоруські аеростати вдруге за 72 години незаконно увійшли до повітряного простору Польщі.

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що військові радари зафіксували об’єкти, які перетнули кордон з боку Білорусі. За попередньою оцінкою, йшлося саме про аеростати.

У відповідь польська влада тимчасово обмежила повітряний простір над Підляським воєводством, яке межує з Білоруссю.

"Нульова фаза" підготовки до війни

В ISW наголошують, що такі дії є частиною так званої "нульової фази" - етапу створення інформаційних та психологічних умов для можливої майбутньої війни між Росією та НАТО.

Аналітики вважають, що Москва тестує реакцію Альянсу, використовуючи Білорусь як плацдарм для провокацій та гібридних операцій проти західних держав.