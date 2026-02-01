ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия де-факто аннексировала Беларусь: аналитики раскрыли план Москвы по нападению на НАТО

Беларусь, Воскресенье 01 февраля 2026 11:03
UA EN RU
Россия де-факто аннексировала Беларусь: аналитики раскрыли план Москвы по нападению на НАТО Иллюстративное фото: Россия использует Беларусь для давления на НАТО (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Москва фактически поглотила Беларусь и применяет ее для опасных провокаций против НАТО. Нарушение воздушного пространства Польши является частью "нулевой фазы" подготовки к войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW)

РФ использует Беларусь как инструмент давления

Аналитики ISW пришли к выводу, что Россия де-факто аннексировала Беларусь и применяет ее территорию для реализации собственных военно-политических целей. В частности, Москва использует Беларусь для вторжений в воздушное пространство стран-членов НАТО.

Нарушение воздушного пространства Польши

По данным ISW, в ночь с 30 на 31 января белорусские аэростаты второй раз за 72 часа незаконно вошли в воздушное пространство Польши.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что военные радары зафиксировали объекты, которые пересекли границу со стороны Беларуси. По предварительной оценке, речь шла именно об аэростатах.

В ответ польские власти временно ограничили воздушное пространство над Подляским воеводством, которое граничит с Беларусью.

"Нулевая фаза" подготовки к войне

В ISW отмечают, что такие действия являются частью так называемой "нулевой фазы" - этапа создания информационных и психологических условий для возможной будущей войны между Россией и НАТО.

Аналитики считают, что Москва тестирует реакцию Альянса, используя Беларусь как плацдарм для провокаций и гибридных операций против западных государств.

Россия и Беларусь

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует белорусскую территорию для атак на Украину и давления на страны Европы. В частности, из Беларуси запускают реактивные дроны-камикадзе Shahed и обеспечивают координацию ударов.

В то же время министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявлял о размещении в стране ракетного комплекса "Орешник", объясняя это якобы ответом на "агрессию Запада". Он также уверял, что Минск не планирует военных действий против западных государств.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Польше нашли обломки двух воздушных шаров с контрабандными сигаретами, которые, вероятно, прибыли с территории Беларуси. Объекты обнаружили ночью 17 января вблизи Белостока и Сокулки в Подляском воеводстве.

Также известно, что в Польшу попали по меньшей мере 59 метеозондов с контрабандой. Больше всего таких инцидентов зафиксировали в Подляском и Люблинском воеводствах, граничащих с Беларусью.

Также, по данным аналитиков, скрытые атаки на немецкую инфраструктуру, которые устраивает Россия, могут стать подготовкой к значительно более широкому "горячему конфликту", во время которого Кремль попытается методом "гибридной войны" помешать развернуться силам НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве