ua en ru
Вс, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия на дежурство в Черное море вывела ракетоноситель: сколько "Калибров"

Воскресенье 27 августа 2023 17:06
UA EN RU
Россия на дежурство в Черное море вывела ракетоноситель: сколько "Калибров" Фото: Россия на чередование в Черное море вывела ракетоноситель (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Валерия Полищук

Россияне возобновили дежурство ракетоносителей в Черном море. Из-за этого есть высокая угроза ракетных обстрелов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Из Новороссийска вышел фрегат "Адмирал Эссен". Снаряжение такого ракетоносителя - 8 "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы остается высоким. Прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог. Действуйте оперативно и собранно", - призвали военные.

Ракетные удары РФ по Украине ночью 27 августа

Этой ночью войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, и воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили группу ракет из авиации Ту-95МС. Залетев на территорию Украины, вражеские ракеты были зафиксированы во многих областях – они часто меняли курс.

Системы ПВО, в частности, работали в Черкасской области, а также на подступах к Киеву, где были слышны звуки взрывов в результате воздушного боя при отражении атаки.

Позже стало известно, что летевшие на Киев ракетные противники были сбиты, и в столице разрушений и жертв нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чорне море Война России против Украины
NEWS
Военная контрразведка СБУ атаковала дронами аэродром в Курске, - источники
Военная контрразведка СБУ атаковала дронами аэродром в Курске, - источники
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги