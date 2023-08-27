Россия на дежурство в Черное море вывела ракетоноситель: сколько "Калибров"

Россияне возобновили дежурство ракетоносителей в Черном море. Из-за этого есть высокая угроза ракетных обстрелов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Из Новороссийска вышел фрегат "Адмирал Эссен". Снаряжение такого ракетоносителя - 8 "Калибров".

"Уровень ракетной угрозы остается высоким. Прислушивайтесь к сигналам воздушных тревог. Действуйте оперативно и собранно", - призвали военные.

Ракетные удары РФ по Украине ночью 27 августа

Этой ночью войска РФ устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, и воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили группу ракет из авиации Ту-95МС. Залетев на территорию Украины, вражеские ракеты были зафиксированы во многих областях – они часто меняли курс.

Системы ПВО, в частности, работали в Черкасской области, а также на подступах к Киеву, где были слышны звуки взрывов в результате воздушного боя при отражении атаки.

Позже стало известно, что летевшие на Киев ракетные противники были сбиты, и в столице разрушений и жертв нет.

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