Вербування підлітків та фейки: у Києві запустили платформу для захисту від пропаганди РФ

У Києві розпочала роботу нова дискусійна платформа "Українські безпекові діалоги". Проєкт покликаний об’єднати зусилля фахівців, народних депутатів та освітян для протидії когнітивній війні та ворожій пропаганді.

Дискусійна платформа ініційована Національною академією СБУ спільно з агентством "Укрінформ".

Когнітивна стійкість та захист молоді

Учасники діалогів зосередилися на питаннях інформаційної гігієни та боротьби з фейками. Особливу увагу приділили захисту підлітків, оскільки Росія дедалі активніше намагається впливати на українську молодь, використовуючи маніпуляції та спроби вербування для проведення власних операцій.

За словами ректора Національної академії СБУ Андрія Черняка, захід має стати майданчиком для об’єднання зусиль у культурній, мовній та історичній сферах.

"Йдеться про когнітивну стійкість і кожного громадянина, і суспільства в цілому, розуміння і ментальності, готовності до протидії ворогу", - підкреслив Черняк, додавши, що проєкт є прикладом ефективного партнерства держави та приватного сектору.

Нові безпекові студії

Окрім дискусійної частини, під час заходу відбулася презентація першого видання із серії "Українські безпекові студії". Нею стала монографія під назвою "Гуманітарний вимір безпеки".