Вербування підлітків та фейки: у Києві запустили платформу для захисту від пропаганди РФ

18:55 19.03.2026 Чт
2 хв
У столиці презентували першу монографію про гуманітарний вимір безпеки України
aimg Тетяна Веремєєва
Вербування підлітків та фейки: у Києві запустили платформу для захисту від пропаганди РФ Фото: В Україні запускають платформу для боротьби з російськими фейками (Getty Images)

У Києві розпочала роботу нова дискусійна платформа "Українські безпекові діалоги". Проєкт покликаний об’єднати зусилля фахівців, народних депутатів та освітян для протидії когнітивній війні та ворожій пропаганді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію YouTube-каналу "Укрінформ".

Читайте також: Українців попередили про нову тактику росіян: як розпізнати ворожу вербовку

Дискусійна платформа ініційована Національною академією СБУ спільно з агентством "Укрінформ".

Когнітивна стійкість та захист молоді

Учасники діалогів зосередилися на питаннях інформаційної гігієни та боротьби з фейками. Особливу увагу приділили захисту підлітків, оскільки Росія дедалі активніше намагається впливати на українську молодь, використовуючи маніпуляції та спроби вербування для проведення власних операцій.

За словами ректора Національної академії СБУ Андрія Черняка, захід має стати майданчиком для об’єднання зусиль у культурній, мовній та історичній сферах.

"Йдеться про когнітивну стійкість і кожного громадянина, і суспільства в цілому, розуміння і ментальності, готовності до протидії ворогу", - підкреслив Черняк, додавши, що проєкт є прикладом ефективного партнерства держави та приватного сектору.

Нові безпекові студії

Окрім дискусійної частини, під час заходу відбулася презентація першого видання із серії "Українські безпекові студії". Нею стала монографія під назвою "Гуманітарний вимір безпеки".

РБК-Україна раніше розповідало, що Росія поширює фейки про причини забруднення річки Дністер, намагаючись перекласти відповідальність на Україну. Насправді, за офіційними даними, забруднення сталося через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру, а поширені версії не мають доказів.

Також російські ресурси масово розганяють у мережі фейки про нібито підготовку до підвищення тарифів на електроенергію та тепло в Україні, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО