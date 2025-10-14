Росія боїться ракет Tomahawk і не здатна на ядерний удар, - ЦПД

Росія не зможе завдати ядерного удару, бо проти цього Китай та інші країни. Росіяни бояться крилатих ракет Tomahawk, які США можуть передати Україні.
Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.
Як пояснив Коваленко, Росія намагається активно розкручувати тему ядерних погроз у відповідь на обговорення постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Для цього Кремль навіть залучив білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
"Не буде ніякої ядерної війни. Росія сама знає, що не зможе завдати ядерного удару, бо проти цього виступають Китай та інші країни, від яких залежна Москва", - наголосив він.
За словами глави ЦПД, росіяни просто бояться Tomahawk, адже розуміють, що не здатні захистити свій військово-промисловий комплекс від таких ракет.
"Не варто реагувати на ці хвилі брєда від росіян", - додав Коваленко.
Tomahawk - це американська крилата ракета великої дальності, яку розробила компанія Raytheon для ураження наземних цілей.
Вона здатна летіти на відстань понад 1 500 кілометрів на низькій висоті, обходячи системи ППО противника.
акета оснащена високоточною системою наведення, що дозволяє вражати стратегічні об’єкти з мінімальним відхиленням.
Tomahawk активно використовували США та їхні союзники під час військових операцій у Перській затоці, Сирії та Лівії.
Нагадаємо, на вихідних президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський провели телефонні переговори.
Серед головних тем розмов були обговорення можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk та систем Patriot.
Вже після цього Трамп заявив, що готовий відправити Україні ракети Tomahawk. Але для початку, ймовірно, поговорить про це з російським диктатором Володимиром Путіним.
У Росії почали нервувати через можливу передачу Україні ракет Tomahawk.
Спочатку погрози на цю тему озвучив колишній президент РФ Дмитро Медведєв.
Після цього Кремль передав "право коментувати" самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який заявив, що постачання Tomahawk нібито не вирішить конфлікт, а лише призведе до ескалації та "ядерної війни".
Все, що відомо про можливу передачу Україні ракет Tomahawk, - читайте у матеріалі РБК-Україна.