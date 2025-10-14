Россия боится ракет Tomahawk и не способна на ядерный удар, - ЦПД

Россия не сможет нанести ядерный удар, потому что против этого Китай и другие страны. Россияне боятся крылатых ракет Tomahawk, которые США могут передать Украине.
Об этом заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
Как пояснил Коваленко, Россия пытается активно раскручивать тему ядерных угроз в ответ на обсуждение поставки крылатых ракет Tomahawk Украине. Для этого Кремль даже привлек белорусского диктатора Александра Лукашенко.
"Не будет никакой ядерной войны. Россия сама знает, что не сможет нанести ядерный удар, потому что против этого выступают Китай и другие страны, от которых зависима Москва", - подчеркнул он.
По словам главы ЦПД, россияне просто боятся Tomahawk, ведь понимают, что не способны защитить свой военно-промышленный комплекс от таких ракет.
"Не стоит реагировать на эти волны бреда от россиян", - добавил Коваленко.
Tomahawk - это американская крылатая ракета большой дальности, которую разработала компания Raytheon для поражения наземных целей.
Она способна лететь на расстояние более 1 500 километров на низкой высоте, обходя системы ПВО противника.
Акета оснащена высокоточной системой наведения, что позволяет поражать стратегические объекты с минимальным отклонением.
Tomahawk активно использовали США и их союзники во время военных операций в Персидском заливе, Сирии и Ливии.
Напомним, на выходных президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.
Среди главных тем разговоров были обсуждения возможности поставки дальнобойных ракет Tomahawk и систем Patriot.
Уже после этого Трамп заявил, что готов отправить Украине ракеты Tomahawk. Но для начала, вероятно, поговорит об этом с российским диктатором Владимиром Путиным.
В России начали нервничать из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk.
Сначала угрозы на эту тему озвучил бывший президент РФ Дмитрий Медведев.
После этого Кремль передал "право комментировать" самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, который заявил, что поставки Tomahawk якобы не решит конфликт, а лишь приведет к эскалации и "ядерной войне".
Все, что известно о возможной передаче Украине ракет Tomahawk, - читайте в материале РБК-Украина.