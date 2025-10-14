Россия боится ракет Tomahawk и не способна на ядерный удар, - ЦПД

Как пояснил Коваленко, Россия пытается активно раскручивать тему ядерных угроз в ответ на обсуждение поставки крылатых ракет Tomahawk Украине. Для этого Кремль даже привлек белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Не будет никакой ядерной войны. Россия сама знает, что не сможет нанести ядерный удар, потому что против этого выступают Китай и другие страны, от которых зависима Москва", - подчеркнул он.

По словам главы ЦПД, россияне просто боятся Tomahawk, ведь понимают, что не способны защитить свой военно-промышленный комплекс от таких ракет.

"Не стоит реагировать на эти волны бреда от россиян", - добавил Коваленко.

Что известно о Tomahawk

Tomahawk - это американская крылатая ракета большой дальности, которую разработала компания Raytheon для поражения наземных целей.

Она способна лететь на расстояние более 1 500 километров на низкой высоте, обходя системы ПВО противника.

Акета оснащена высокоточной системой наведения, что позволяет поражать стратегические объекты с минимальным отклонением.

Tomahawk активно использовали США и их союзники во время военных операций в Персидском заливе, Сирии и Ливии.