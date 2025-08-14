Росія позиціонує зустріч на Алясці, як другу Ялтинську конференцію, - ISW

Зазначається, що 13 серпня провідний російський переговірник та гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) Кирило Дмитрієв натякнув на Ялтинську конференцію 1945 року між США, Великою Британією та СРСР.

Він зазначив, що Ялтинська конференція "виграла Другу світову війну" та що Путін і Трамп аналогічним чином "запобігають Третій світовій війні".

Заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Чепа, посилив порівняння між майбутнім самітом на Алясці та Ялтинською конференцією заявою, що Сполучені Штати і Росія повинні "розмовляти одне з одним, як друзі".

Керівник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що Трамп повинен відвідати окупований Крим, щоб домовитися про "новий Ялтинський мир".

Кілька російських ЗМІ також порівняли саміт на Алясці з Ялтою і заявили, що в Алясці за столом переговорів сидітимуть "люди, які мають реальний вплив на глобальні процеси".

Вигадана перемога

На думку експертів ISW, російські порівняння саміту на Алясці 15 серпня з Ялтинською конференцією 1945 року, є спробою приховати дисбаланс сил між США та Росією і представити Росію як країну, що має набагато сильніші дипломатичні, військові та економічні позиції, ніж насправді.

Аналітики вважають, що Росія вже намагається позиціонувати сам факт зустрічі Трампа і Путіна, як свою перемогу, а також щоб сформувати уявлення про те, що Росія - рівний партнер США.

В Інституті вважають некоректними порівняння між двома зазначеними зустрічами.

"Ялтинська конференція 1945 року завершилася укладенням угоди про післявоєнну Європу, тоді як Трамп та інші американські чиновники неодноразово заявляли, що саміт 15 серпня не призведе до укладення жодних угод між США та Росією про закінчення війни в Україні", - зазначили в ISW.