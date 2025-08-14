Россия позиционирует встречу на Аляске, как вторую Ялтинскую конференцию, - ISW

Отмечается, что 13 августа ведущий российский переговорщик и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (RDIF) Кирилл Дмитриев намекнул на Ялтинскую конференцию 1945 года между США, Великобританией и СССР. Он отметил, что Ялтинская конференция "выиграла Вторую мировую войну" и что Путин и Трамп аналогичным образом "предотвращают Третью мировую войну".

Заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа, усилил сравнение между предстоящим саммитом на Аляске и Ялтинской конференцией заявлением, что Соединенные Штаты и Россия должны "разговаривать друг с другом, как друзья".

Руководитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявил, что Трамп должен посетить оккупированный Крым, чтобы договориться о "новом Ялтинском мире".

Несколько российских СМИ также сравнили саммит на Аляске с Ялтой и заявили, что в Аляске за столом переговоров будут сидеть "люди, которые имеют реальное влияние на глобальные процессы".

Выдуманная победа

По мнению экспертов ISW, российские сравнения саммита на Аляске 15 августа с Ялтинской конференцией 1945 года, является попыткой скрыть дисбаланс сил между США и Россией и представить Россию как страну, имеющую гораздо более сильные дипломатические, военные и экономические позиции, чем на самом деле.

Аналитики считают, что Россия уже пытается позиционировать сам факт встречи Трампа и Путина, как свою победу, а также чтобы сформировать представление о том, что Россия - равный партнер США.

В Институте считают некорректными сравнения между двумя указанными встречами.

"Ялтинская конференция 1945 года завершилась заключением соглашения о послевоенной Европе, тогда как Трамп и другие американские чиновники неоднократно заявляли, что саммит 15 августа не приведет к заключению никаких соглашений между США и Россией об окончании войны в Украине", - отметили в ISW.