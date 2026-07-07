Росія б'є по складах АТБ і "Нової пошти": чи чекати перебоїв з продуктами і доставкою

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Атаки на логістику: щонайменше 25 випадків пошкодження або знищення складської інфраструктури зафіксовано в Україні з початку року.

щонайменше 25 випадків пошкодження або знищення складської інфраструктури зафіксовано в Україні з початку року. Масштабні руйнування: серед найбільших втрат – центри Roshen у Яготині та АТБ у Дніпрі, а також компанія "Клевер Сторс", яка втратила 75% складів у Луцьку.

серед найбільших втрат – центри Roshen у Яготині та АТБ у Дніпрі, а також компанія "Клевер Сторс", яка втратила 75% складів у Луцьку. Уникнення дефіциту: для стабільної роботи мереж та доставки більшість постраждалих компаній оперативно перенаправляють товарні потоки.

для стабільної роботи мереж та доставки більшість постраждалих компаній оперативно перенаправляють товарні потоки. Нова модель ринку: задля розподілу ризиків оператори замінюють один великий центральний хаб на кілька регіональних складів.

З початку 2026 року в Україні, за даними відкритих джерел, зафіксовано щонайменше 25 випадків пошкодження або знищення складської та логістичної інфраструктури внаслідок російських ударів. Це стосується як невеликих пожеж на локальних об'єктах, так і повного руйнування великих розподільчих центрів ритейлерів та логістичних операторів.

Хто опинився під ударом

На початку року серйозних руйнувань зазнали такі гіганти, як Roshen (логістичний центр у Яготині, збитки понад 20 млн доларів) та АТБ (розподільчий центр класу "А" на 37,5 тис. кв. м у Дніпрі). Також близько 75% складської інфраструктури втратила компанія "Клевер Сторс" у Луцьку.

Небезпечною тенденцією є те, що удари по складській нерухомості дедалі більше набувають системного, а не точкового характеру. Це вказує на цілеспрямовану кампанію проти логістичних операторів, а не на випадкові влучання.

Наприклад, лише за останні три місяці "Нова пошта" втратила щонайменше вісім об'єктів у різних регіонах – від Луцька й Одещини до Харкова, Запоріжжя, Києва, Дніпра та Сум.

Реакція бізнесу: перехід на регіональні склади

Постійні атаки на логістичну інфраструктуру змушують операторів швидко адаптуватися до нових умов. У бізнесу виникла необхідність тримати резервні потужності та дублювати маршрути перевезень.

Більшість постраждалих компаній (АТБ, "Нова пошта", Euromix) публічно заявляли про оперативне перенаправлення поставок саме для того, щоб уникнути дефіциту товарів у магазинах та затримок із доставкою.

Водночас змінився формат самої логістики. Якщо до 2022 року у компаній стояло завдання економії та мінімізації витрат, то тепер у пріоритеті – розподіл ризиків та забезпечення безперервності роботи. Тому один великий логістичний центр замінюють кількома регіональними складами, навіть якщо це означає додаткові витрати.

"Замість того, щоб тримати все в Києві, як це було до 2022 року, вони один великий склад ділять на різні регіони: тепер у них є, наприклад, менший склад у Києві, склад у Львові і наприклад, у Дніпрі", – зауважує комерційний директор девелоперської компанії Alterra Group Геннадій Гриненко у коментарі РБК-Україна.

Такий підхід допомагає оперативно реагувати на безпекові ризики, з якими українському бізнесу, на жаль, доводиться стикатися щодня.