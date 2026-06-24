Крах власника мереж "Домашній маркет" та Mashket: хто наступний у черзі на поглинання

Фінансовий крах "Альянс Рітейл Груп" (АРГ) став гучним фіналом стрімкої експансії. Падіння мережі зі 170 магазинів відкриває шлях до більш масштабного переділу FMCG-ринку.

Чому стрімке відкриття 67 магазинів за рік стало не точкою зростання, а початком кінця, і хто наступний у черзі на поглинання – читайте в матеріалі РБК-Україна "Відома мережа магазинів "біля дому" на порозі банкрутства: що чекає на ритейлера" .

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АРГ відкрила 67 магазинів за рік, але замість прориву отримала банкрутство і 408 млн грн боргів.

Фінансова ілюзія: стрімке зростання виторгу у 2024 році супроводжувалося накопиченням збитків та подвоєнням кредитних зобов'язань.

Найбільш вразливими залишаються гравці, які розвиваються за рахунок кредитів і товарних відстрочок, а не власного капіталу.

Наступними цілями великого переділу можуть стати десятки локальних ритейлерів, які не мають запасу фінансової міцності.

Крах АРГ став вироком моделі "зростання в борг": у новій реальності виживуть лише ресурсно більш стійкі гравці.

Великий ривок і падіння: як амбіції вбили АРГ

Компанія "Альянс Рітейл Груп", яка керувала брендами Mashket, "Домашній маркет", Osnova та PRO Просто продукти, розпочала свій шлях у Вінниці у 2021 році. Проблеми з ліквідністю стали очевидними ще у 2023 році, коли попри виторг у 715 млн грн, бізнес вперше став збитковим.

Фатальним для мережі став 2024 рік: намагаючись конкурувати з лідерами, АРГ відкрила 67 нових точок. Хоча виторг зріс на 70%, борги підскочили з 152 млн до 328 млн грн.

Навіть залучення нового партнера Віталія Павлика з мережею LIGA PRIM не врятувало ситуацію – станом на 2025 рік боргове навантаження сягнуло 408 млн грн, а штат скоротився майже вдвічі. Наразі підприємство фактично перетворилося на "буфер" для списання зобов'язань перед постачальниками.

Консолідація ринку: кого вже поглинули

Банкрутство "Альянс Рітейл Груп" розкриває ширший процес консолідації українського ритейлу. Більшість регіональних мереж працюють на межі рентабельності (0,05–1% чистого прибутку), фінансуючи розвиток не з прибутку, а за кошти товарних кредитів від постачальників та банків.

Експерти зазначають, що регіональні ритейлери на 10–50 магазинів є ідеальними цілями для поглинання через готову інфраструктуру. Такі гравці володіють сформованою клієнтською базою та мають у своєму розпорядженні власні або довгострокові приміщення.

"Але вони не витримують конкуренції з національними гравцями в логістиці, IT та операційній ефективності", - пояснює у коментарі РБК-Україна Анна Анісімова, комерційний директор GDS.

Серед ймовірних кандидатів на M&A у 2026 році називають мережі ЛотОК – через операційні збитки та Delvi – у зв'язку з великою борговою залежністю.

Водночас великі гравці вже почали діяти: Fozzy Group придбала мережу "Бадьорий" (171 магазин), а "Копійка" поглинула 9 магазинів "Гурман".

Великий переділ: хто стане наступним у новому раунді M&A

На заході країни формується новий потужний конгломерат на базі Berta Group та мережі TORBA, який може стати серйозним конкурентом для лідерів ринку.

Реалістичний сценарій, за оцінками експертів, – виражена тріополія в масовому сегменті плюс група регіональних операторів, які виживають завдяки географічній та нішевій спеціалізації.

АТБ будує "фортецю" на власній нерухомості й органічно зростає, плануючи відкриття до 5 000 точок. "Сімі" додала 133 магазини за 2025 рік. Сьогодні це абсолютний рекорд ринку.

А банкрутство АРГ залишається вироком єдиної моделі, яка точно не працює: зростання за чужий рахунок без власного фінансового запасу міцності.