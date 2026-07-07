Россия бьет по складам АТБ и "Новой почты": ждать ли перебоев с продуктами и доставкой

Главное:

Атаки на логистику: не менее 25 случаев повреждения или уничтожения складской инфраструктуры зафиксировано в Украине с начала года.

не менее 25 случаев повреждения или уничтожения складской инфраструктуры зафиксировано в Украине с начала года. Масштабные разрушения: среди наибольших потерь – центры Roshen в Яготине и АТБ в Днепре, а также компания "Клевер Сторс", потерявшая 75% складов в Луцке.

среди наибольших потерь – центры Roshen в Яготине и АТБ в Днепре, а также компания "Клевер Сторс", потерявшая 75% складов в Луцке. Избегание дефицита: для стабильной работы сетей и доставки большинство пострадавших компаний оперативно перенаправляют товарные потоки.

для стабильной работы сетей и доставки большинство пострадавших компаний оперативно перенаправляют товарные потоки. Новая модель рынка: для распределения рисков операторы заменяют один крупный центральный хаб на несколько региональных складов.

С начала 2026 года в Украине, по данным открытых источников, зафиксировано не менее 25 случаев повреждения или уничтожения складской и логистической инфраструктуры в результате российских ударов. Это относится как к небольшим пожарам на локальных объектах, так и к полному разрушению крупных распределительных центров ритейлеров и логистических операторов.

Кто оказался под ударом

В начале года серьезные разрушения получили такие гиганты, как Roshen (логистический центр в Яготине, убытки более 20 млн долларов) и АТБ (распределительный центр класса "А" на 37,5 тыс. кв. м в Днепре). Также около 75% складской инфраструктуры потеряла компания "Клевер Сторс" в Луцке.

Опасной тенденцией является то, что удары по складской недвижимости все больше приобретают системный, а не точечный характер. Это указывает на целенаправленную кампанию против логистических операторов, а не на случайные попадания.

Например, только за последние три месяца "Новая почта" потеряла по меньшей мере восемь объектов в разных регионах – от Луцка и Одесщины до Харькова, Запорожья, Киева, Днепра и Сум.

Реакция бизнеса: переход на региональные склады

Постоянные атаки на логистическую инфраструктуру заставляют операторов быстро адаптироваться к новым условиям. У бизнеса возникла необходимость хранить резервные мощности и дублировать маршруты перевозок.

Большинство пострадавших компаний (АТБ, "Новая почта", Euromix) публично заявляли об оперативном перенаправлении поставок именно во избежание дефицита товаров в магазинах и задержек с доставкой.

В то же время, изменился формат самой логистики. Если до 2022 года у компаний стояли задачи экономии и минимизации затрат, то теперь в приоритете – распределение рисков и обеспечение непрерывности работы. Поэтому один крупный логистический центр заменяют несколькими региональными складами даже если это означает дополнительные расходы.

"Вместо того чтобы держать все в Киеве, как это было до 2022 года, они один большой склад делят на разные регионы: теперь у них есть, например, меньший склад в Киеве, склад во Львове и например, в Днепре", – замечает коммерческий директор девелоперской компании Alterra Group Геннадий Гриненко в комментарии РБК-Украина.

Такой подход помогает оперативно реагировать на риски безопасности, с которыми украинскому бизнесу, к сожалению, приходится сталкиваться ежедневно.