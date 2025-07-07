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Росія б’є по енергооб'єктах Сумщини: десятки тисяч споживачів без світла й газу

Понеділок 07 липня 2025 16:07
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Росія б’є по енергооб'єктах Сумщини: десятки тисяч споживачів без світла й газу Ілюстративне фото: росіяни націлились на енергооб'єкти Сумської області (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія цілеспрямовано завдає ударів по енергетичних і газових об'єктах Сумської області. Без світла та газу залишаються десятки тисяч споживачів.

Як повідомляє РБК-Україна про це розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров у дописі у Facebook.

За його даними, через останні обстріли без світла залишилися понад пів тисячі споживачів.

"На ранок енергопостачання в цих населених пунктах відновили. Дякую енергетикам за оперативну роботу попри постійну загрозу", - написав він.

Однак загалом по області досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах.

"Частина з них - без населення. Це прикордонні території, звідки евакуйовані всі мешканці. Також маємо нові пошкодження газових об’єктів. За добу - ще 7 абонентів залишилися без газу", - зауважив Григоров.

Загалом по області без газопостачання понад 13 тисяч споживачів.

Ситуація в Сумській області

Варто нагадати, що Сумський напрямок на кордоні з РФ залишається одним з найгарячіших. Наразі росіяни намагаються вийти на відстань, звідки Суми можна буде тероризувати артилерією та дронами.

Також російські окупанти продовжують спрямовувати піхоту в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Біля цих населених пунктів росіяни намагаються розширити зону заходу. Окупанти діють малими штурмовими групами та зазнають великих втрат.

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