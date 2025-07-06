Росія тисне по всій лінії фронту: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Протягом минулої доби на фронті сталося 200 бойових зіткнень. Основна активність зафіксована на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Російські війська здійснили 6074 обстріли, з них 119 із реактивних систем залпового вогню, та випустили 3724 дрони-камікадзе.

Також агресор завдав одного ракетного і 65 авіаударів, застосувавши дві ракети та 117 керованих авіабомб.

Авіаударів зазнали населені пункти на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині.

Сили оборони України уразили два пункти управління, чотири артилерійські системи та сім районів зосередження особового складу та техніки ворога.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбито 23 атаки. Росіяни здійснили 10 авіаударів, скинули 28 КАБів і 312 разів відкривали артилерійський вогонь, включно з 10 обстрілами з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку сталося 7 боєзіткнень у районах Вовчанська та Амбарного.

На Куп’янському напрямку ворог намагався штурмувати позиції Сил оборони поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Загризового, Зеленого Гаю та Куп’янська. Загалом - вісім атак.

На Лиманському напрямку зафіксовано 37 атак біля Новоєгорівки, Греківки, Карпівки, Зеленої Долини, Колодязів, Нового Миру, Рідкодуба, Мирного, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку відбулося 7 боєзіткнень у районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбито шість атак поблизу Білої Гори, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог штурмував позиції ЗСУ у районах Торецька, Диліївки та Русиного Яру - всього шість атак.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 59 атак у районах Полтавки, Малинівки, Новоекономічного, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Шевченка, Разіного, Горіхового, Дачного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Новопавлівки, Олексіївки та у напрямках Володимирівки, Сергіївки, Філії й Покровська.

На Новопавлівському напрямку відбито 18 штурмів у районах Зірки, Толстого, Воскресенки, Запоріжжя, Шевченка та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 8 разів намагалися просунутися поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку загарбники атакували позиції ЗСУ у районі Кам’янського п’ять разів.

На Придніпровському напрямку зафіксована одна безуспішна атака ворога.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.