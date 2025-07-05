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Росія кидає штурмові групи на Сумщині, але зазнає великих втрат, - ДПСУ

Субота 05 липня 2025 13:53
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Росія кидає штурмові групи на Сумщині, але зазнає великих втрат, - ДПСУ Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (facebook.com)
Автор: Владислава Ткаченко

На Сумщині російські війська продовжують спроби прорвати українську оборону тактикою малих штурмових груп.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Втім, ця стратегія не приносить результатів — противник щоденно втрачає десятки вбитих і поранених.

За словами Демченка, РФ зосередила зусилля на невеликій ділянці державного кордону - в межах Хотинської та Юнаківської громад Сумської області.

Саме там окупанти активно використовують тактику малих штурмових груп, намагаючись прорватися вглиб української території.

"Ворог застосовує тактику малих штурмових груп, але ця тактика за останній час не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував, зайти максимально глибоко на територію нашої країни, захопити прикордоння нашої держави", - зазначив Демченко.

Втрати противника

Українські прикордонники спільно з підрозділами Збройних сил України щоденно завдають ворогу точних вогневих ударів.

За словами речника, тільки в межах смуг оборони ДПСУ втрати противника обчислюються десятками:

"Щоденно це десятки вбитими, десятки пораненими. Це тільки результат в смугах оборони ДПСУ, які також тут находяться разом з підрозділами ЗСУ", - сказав він.

Сумщина залишається однією з найвразливіших ділянок українського кордону.

Загальна протяжність лінії розмежування з РФ у межах області становить близько 550 км. Це дає змогу противнику постійно здійснювати спроби проривів і тестувати оборону ЗСУ малими підрозділами.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємр, декілька днів тому Демченко заявляв, що ворог продовжує направляти піхоту в межах Юнаківської та Хотінської громад Сумської області. Зокрема росіяни намагаються розширити зону заходу.

Крім того, 5 червня, він повідомив, що окупанти також активно застосовують авіацію на Сумському напрямку. Зокрема атаки супроводжуються спробами прориву малих штурмових груп.

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