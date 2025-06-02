Росія намагається розширити зону заходу піхоти у Сумській області: в ДПСУ розкрили деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Як відзначив Демченко, ситуація наразі непроста й навіть складна.

"Я б сказав, навіть складна, бо ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України в межах цих двох громад (Юнаківська та Хотінська - ред.), і якщо на початку таких дій відмічалося два напрямки, це напрямки населених пунктів Басівка та Журавка, то зараз відмічаємо те, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на територію України", - розповів він.

Перед заходом, за словами речника ДПСУ, ворог вдається до обстрілів позицій Сил оборони, зокрема застосовуючи дрони, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та некеровані авіаційні ракети.

Водночас на напрямках Сили оборони не відмічають застосування ворогом броньованої техніки. Можливо, це пов'язано з її недостатньою кількістю, або ж збереженням для подальших дій.

"Виключно піхотні групи, інколи вони намагаються прорватися на квадроциклах, мотоциклах для того, щоб використовувати швидкість, максимально можливо просуватися вглиб території України, закріплюватися, ховаючись в норах, різних посадках і чекати подібного підкріплення для того, щоб накопичившись вже розширювати зону боїв і атакувати позиції українських воїнів", - додав він.