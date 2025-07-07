Россия бьет по энергообъектам Сумщины: десятки тысяч потребителей без света и газа

Российская армия целенаправленно наносит удары по энергетическим и газовым объектам Сумской области. Без света и газа остаются десятки тысяч потребителей.

Как сообщает РБК-Украина об этом рассказал начальник Сумской ОГА Олег Григоров в заметке в Facebook.

По его данным, из-за последних обстрелов без света остались более полутысячи потребителей.

"На утро энергоснабжение в этих населенных пунктах восстановили. Спасибо энергетикам за оперативную работу, несмотря на постоянную угрозу", - написал он.

Однако в целом по области до сих пор обесточены почти 20 тысяч потребителей в 147 населенных пунктах.

"Часть из них - без населения. Это приграничные территории, откуда эвакуированы все жители. Также имеем новые повреждения газовых объектов. За сутки - еще 7 абонентов остались без газа", - отметил Григоров.

Всего по области без газоснабжения более 13 тысяч потребителей.

Ситуация в Сумской области

Стоит напомнить, что Сумское направление на границе с РФ остается одним из самых горячих. Сейчас россияне пытаются выйти на расстояние, откуда Сумы можно будет терроризировать артиллерией и дронами.