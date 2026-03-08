ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія б’є по енергетиці та житлових будинках: Зеленський назвав масштаби атак за тиждень

11:01 08.03.2026 Нд
2 хв
Під ударами цивільна інфраструктура
aimg Тетяна Степанова
Росія б’є по енергетиці та житлових будинках: Зеленський назвав масштаби атак за тиждень Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія за тиждень атакувала Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 керованими авіабомбами та 39 ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що більшість цілей українським воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше і на кожен день.

Передусім за його словами, це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові.

"І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів", - додав Зеленський.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 8 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 117 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити 98 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних дронів на 11 локаціях.

А у ніч на 7 березня російські війська випустили по Україні 29 ракет, більшість з яких була балістика, а також 480 безпілотників.

Найбільші удари прийшлись по Києву, Дніпру та Харкову. Також під ударами була Житомирщина та Вінничина, й інші регіони країни.

Зокрема, від удару балістикою по багатоповерхівці у Харкові спалахнула пожежа. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них діти.

Більше подробиць про комбінований удар росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
Володимир Зеленський ППО Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
