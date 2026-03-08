Росія б’є по енергетиці та житлових будинках: Зеленський назвав масштаби атак за тиждень

Росія за тиждень атакувала Україну майже 1750 ударними дронами, 1530 керованими авіабомбами та 39 ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"За останній тиждень Росія атакувала нашу країну тисячі разів. Майже 1750 ударних дронів, 1530 керованих авіаційних бомб, 39 ракет використав ворог проти наших людей. Під ударами цивільна інфраструктура: енергетика та житлові будинки", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що більшість цілей українським воїнам вдається знешкоджувати. Але захисту потрібно більше і на кожен день.

Передусім за його словами, це ракети ППО, і тому внески та постачання в межах програми PURL ключові.

"І я дякую всім, хто продовжує підтримку. Потрібно й надалі посилювати санкції на Росію та її спільників. Усе, що допомагає РФ фінансувати і продовжувати цю війну, потрібно блокувати. Сьогодні ж будуть перемовини з європейськими партнерами щодо кожного із цих елементів", - додав Зеленський.