Росія атакувала Запорізьку область: пошкоджено будинки та лінію електропередачі

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків щонайменше одним дроном, а під ранок була повторна атака. В місті зафіксовано пошкодження будівель і є пожежі.

Мер Харкова поінформував, що всі влучання ворожих дронів були у Київському районі міста. На місці ударів станом на цю хвилину пожежа.

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