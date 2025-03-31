Росія атакувала Запорізьку область: пошкоджено будинки та лінію електропередачі

У понеділок, 31 березня росіяни атакували Запорізьку область. Пошкоджено дачні будинки та лінію електропередачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федоров.
Російські війська завдали чергового удару по Запорізькій області, спричинивши значні руйнування.
У результаті атаки було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі та щонайменше десять будинків у дачних кооперативах.
Через обстріл частина селища Кушугум залишилася без електропостачання. Наразі аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків, аби якомога швидше відновити світло для місцевих мешканців.
Нагадаємо, що у ніч на 31 березня російські окупанти атакували Харків щонайменше одним дроном, а під ранок була повторна атака. В місті зафіксовано пошкодження будівель і є пожежі.
Мер Харкова поінформував, що всі влучання ворожих дронів були у Київському районі міста. На місці ударів станом на цю хвилину пожежа.
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