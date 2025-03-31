Россия атаковала Запорожскую область: повреждены дома и линия электропередачи

Перемирие по ударам по энергетическим объектам

Напомним, что переговоры между Украиной и США и Россией и США в марте этого года привели к 30-дневному прекращению огня между Киевом и Москвой.

Украина и США опубликовали совместные заявления относительно того, о чем было договорено в Саудовской Аравии.

В то же время, подобное заявление опубликовали и россияне, однако в их документе указаны условия для перемирия с Украиной на море. При этом россияне заявляли, что перемирие относительно ударов по энергетическим объектам действует с 18 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру в Херсоне, из-за чего местные жители остались без электричества.

Он поручил министру обороны Рустему Умерову передать США доказательства этой атаки и подчеркнул, что ждет реакции Вашингтона.

Заместитель министра иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что дата 18 марта является вымышленной российской пропагандой, связанной со звонком между Путиным и Трампом. Он подчеркнул, что эта дата не имела никакого фактического основания и была лишь выдумкой российской стороны.

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