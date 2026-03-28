Летіли понад 270 дронів, основний напрямок - Одещина: деталі нічної атаки РФ

У ніч на 28 березня Росія атакувала Україну 273 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Окрім того, після 07:00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих безпілотнків.

За даними військових. з 18:00 27 березня) противник атакував 273 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 180 із них - "Шахеди".

Нічний обстріл Одеси

Нагадаємо, у ніч на 28 березня Росія знову завдала удару по Одесі. За допомогою безпілотників ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Є загиблі та постраждалі, серед них - дитина.

Загалом росіяни запустили по Одесі понад 60 ударних дронів.

У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.

За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.

Також унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.

Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках.