ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли понад 270 дронів, основний напрямок - Одещина: деталі нічної атаки РФ

10:32 28.03.2026 Сб
2 хв
Скільки ворожих безпілотників вдалося знищити?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 252 російські дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ніч на 28 березня Росія атакувала Україну 273 ударними дронами з п'яти напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових. з 18:00 27 березня) противник атакував 273 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 180 із них - "Шахеди".

Основний напрямок удару - Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих безпілотнків.

Водночас зафіксовано влучання 21 ударного дрона на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Окрім того, після 07:00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються.

Нічний обстріл Одеси

Нагадаємо, у ніч на 28 березня Росія знову завдала удару по Одесі. За допомогою безпілотників ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Є загиблі та постраждалі, серед них - дитина.

Загалом росіяни запустили по Одесі понад 60 ударних дронів.

У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.

За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.

Також унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.

Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни