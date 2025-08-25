Росія атакувала Україну з п'яти напрямків: влучання у 15 локаціях

Атака на Україну 25 серпня

Сьогодні вночі загарбники вчергове запустили дрони-камікадзе по території України. Вони заходили у повітряний простір України з північного напрямку.

Вночі вибухи лунали у Харкові, однак подробиці атаки поки що не повідомляються.

Також під масованою атакою дронів перебувало місто Суми. За даними влади, ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади, ще є влучання на території Роменської громади. На місцях влучань - пожежі.

Крім того, РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами по території Запорізької області. Є руйнування.