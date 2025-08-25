РФ зранку вдарила КАБами по Запорізькій області: пошкоджено енергетику та газопостачання
Російська армія вранці понеділка, 25 серпня, завдала ударів керованими авіаційними бомбами по території Запорізької області. Є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За попередніми даними, ворог завдав ударів по Кушугумській громаді.
Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопостачання.
"Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив Федоров.
Варто зауважити що близько 07:00 у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги. Однак тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з півдня.
А ось о 06:30 у Запорізькій області було оголошено тривогу через загрозу застосування керованих авіаційних бомб.
Ворожі атаки дронами
Нагадаємо, ввечері неділі, 24 серпня, російська армія знову запустила ударні дрони типу "Шахед" по території України. Вони заходили у повітряний простір України з північного напрямку.
Вже повідомлялось про вибухи у Харкові. Однак станом на 00:50 не повідомлялось про постраждалих чи руйнування.
Також вночі повідомлялось про масовану атаку дронів на місто Суми - місці влучання сталась пожежа. Про постраждалих не повідомлялось.