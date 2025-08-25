Россия атаковала Украину с пяти направлений: попадания в 15 локациях

Атака на Украину 25 августа

Сегодня ночью захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе по территории Украины. Они заходили в воздушное пространство Украины с северного направления.

Ночью взрывы раздавались в Харькове, однако подробности атаки пока не сообщаются.

Также под массированной атакой дронов находился город Сумы. По данным властей, вражеские БпЛА ударили по территории Сумской общины, еще есть попадания на территории Роменской общины. На местах попаданий - пожары.

Кроме того, РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по территории Запорожской области. Есть разрушения.