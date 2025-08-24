ua en ru
Вибухи чути у Харкові. РФ атакує Україну "Шахедами", де існує небезпека (карта)

Неділя 24 серпня 2025 23:26
Вибухи чути у Харкові. РФ атакує Україну "Шахедами", де існує небезпека (карта) Ілюстративне фото: РФ запустила "Шахеди" 24 серпня(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Пізно ввечері неділі, 24 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Атака "Шахедів"

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 21:00. "Шахеди" рухались повз Сумську область.

Станом на 23:20 дрони фіксуються у повітряному просторі Сумщини. А також у Харкові.

Вибухи у Харкові

За словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, у Харкові близько 23:18 було чути вибухи.

Місто перебуває під ворожою атакою.

"Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе", - повідомив він.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Вибухи чути у Харкові. РФ атакує Україну &quot;Шахедами&quot;, де існує небезпека (карта)

Обстріли України

Нагадаємо, що вночі 24 серпня, в українському місті Суми пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських ударних дронів типу "Шахед".

За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, наслідки атак на місто з’ясовуються.

