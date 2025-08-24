Вибухи чути у Харкові. РФ атакує Україну "Шахедами", де існує небезпека (карта)
Пізно ввечері неділі, 24 серпня, російська армія традиційно запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед" з різних напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Атака "Шахедів"
За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 21:00. "Шахеди" рухались повз Сумську область.
Станом на 23:20 дрони фіксуються у повітряному просторі Сумщини. А також у Харкові.
Вибухи у Харкові
За словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, у Харкові близько 23:18 було чути вибухи.
Місто перебуває під ворожою атакою.
"Інформація зʼясовується. Загроза з повітря зберігається. Не покидайте укриттів до відбою тривоги. Бережіть себе", - повідомив він.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
Обстріли України
Нагадаємо, що вночі 24 серпня, в українському місті Суми пролунали вибухи. Регіон перебував під атакою російських ударних дронів типу "Шахед".
За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, наслідки атак на місто з’ясовуються.