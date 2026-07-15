Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар
У ніч на 15 липня Росія атакувала Україну 2 ракетами та 122 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотнків, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни атакували 2 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 122 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!" - попередии у Повітряних силах.
Крім того, близько 07:00 ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині.
Обстріли України
Нагадаємо, вранці 15 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки.
Також російські загарбники атакували АЗС у Малинській громаді Житомирської області.
Окрім того, у вівторок, 14 липня, окупанти вдарили дроном-камікадзе по багатоповерхівці у Харкові. Безпілотник влетів у квартиру на третьому поверсі, спалахнула пожежа.