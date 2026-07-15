Росія атакувала Україну ракетами та дронами, є прильоти: як ППО відбила нічний удар

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У ніч на 15 липня Росія атакувала Україну 2 ракетами та 122 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотнків, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.