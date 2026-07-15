Россия атаковала Украину ракетами и дронами, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар
В ночь на 15 июля Россия атаковала Украину двумя ракетами и 122 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Россияне атаковали 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ АР Крым и 122 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" из направлений: Курск, Орел, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 18 ударных дронов на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!" - предупредите в Воздушных силах.
Кроме того, около 07:00 враг нанес повторный авиационный удар по Одесской области.
Обстрелы Украины
Напомним, утром 15 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли и ранены, повреждены жилые дома.
Также российские захватчики атаковали АЗС в Малинской общине Житомирской области.
Кроме того, во вторник, 14 июля, оккупанты ударили дроном-камикадзе по многоэтажке в Харькове. Беспилотник влетел в квартиру на третьем этаже, вспыхнул пожар.