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Росія атакувала Україну ракетами і понад 130 БпЛА: скільки збила ППО

Фото: РФ знову атакувала Україну дронами і ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 16 жовтня Україна знову перебувала під масштабною атакою Росії. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети і 51 ворожий ударний безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Цієї ночі Росія запустила:

  • керованою ракетою С-300/400 по підконтрольній Україні території Донецької області;
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівській області з повітряного простору Курської обл.
  • 136 ударних БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття нападу була залучена:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Під час відбиття атаки збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.

Внаслідок активної протидії радіоелектронної боротьби (РЕБ) локаційно втрачено у різних регіонах України втрачено 60 російських безпілотників. Інформація уточнюється.

Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку РФ.

Наразі в повітряному просторі України преребувають понад 20 БпЛА. Бойова робота триває.

Нічна дронова атака

У вівторок, 15 жовтня, росіяни масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед".

Пізніше у Києві було оголошено повітряну тривогу. В столиці працювали сили ППО.

Ворожа атака дронами триває досі, цілі перебувають над низкою областей, їх збивають сили ППО.

Зокрема, ворожі безпілотники атакують Київську область.

Також Росія вивела у море носії крилатих ракет "Калібр".

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