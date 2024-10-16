Росія атакувала Україну ракетами і понад 130 БпЛА: скільки збила ППО

Нічна дронова атака

У вівторок, 15 жовтня, росіяни масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед".

Пізніше у Києві було оголошено повітряну тривогу. В столиці працювали сили ППО.

Ворожа атака дронами триває досі, цілі перебувають над низкою областей, їх збивають сили ППО.

Зокрема, ворожі безпілотники атакують Київську область.

Також Росія вивела у море носії крилатих ракет "Калібр".

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