Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО

Фото: в Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах (Getty Images)

Київська область перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників типу "Шахед". У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.