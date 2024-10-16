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Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО

Київська область, Середа 16 жовтня 2024 07:34
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Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО Фото: в Київській області працюють сили ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Київська область перебуває під атакою ворожих ударних безпілотників типу "Шахед". У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Нічна дронова атака

Ввечері у вівторок, 15 жовтня, росіяни вкотре запустили в напрямку України безпілотники типу "Шахед".

Згодом було оголошено повітряну тривогу в Києві. Працювали сили ППО.

Атака ворожих дронів на Україну триває досі. Цілі літають над кількома областями, працюють сили ППО.

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