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Россия атаковала Украину ракетами и более 130 БпЛА: сколько сбила ПВО

Фото: РФ снова атаковала Украину дронами и ракетами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 16 октября Украина снова находилась под масштабной атакой России. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и 51 вражеский ударный беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Этой ночью Россия запустила:

  • управляемой ракетой С-300/400 по подконтрольной Украине территории Донецкой области;
  • управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговской области из воздушного пространства Курской обл.
  • 136 ударных БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

К отражению нападения была привлечена:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Во время отражения атаки сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях.

В результате активного противодействия радиоэлектронной борьбы (РЭБ) локально потеряно в разных регионах Украины потеряно 60 российских беспилотников. Информация уточняется.

Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении РФ.

Сейчас в воздушном пространстве Украины находятся более 20 БпЛА. Боевая работа продолжается.

Ночная дроновая атака

Во вторник, 15 октября, россияне масштабно атаковали Украину беспилотниками типа «Шахед».

Позже в Киеве была объявлена воздушная тревога. В столице работали силы ПВО.

Вражеская атака дронами продолжается до сих пор, цели находятся над рядом областей, их сбивают силы ПВО.

В частности, вражеские беспилотники атакуют Киевскую область.

Также Россия вывела в море носители крылатых ракет "Калибр".

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