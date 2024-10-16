Россия атаковала Украину ракетами и более 130 БпЛА: сколько сбила ПВО

Ночная дроновая атака

Во вторник, 15 октября, россияне масштабно атаковали Украину беспилотниками типа «Шахед».

Позже в Киеве была объявлена воздушная тревога. В столице работали силы ПВО.

Вражеская атака дронами продолжается до сих пор, цели находятся над рядом областей, их сбивают силы ПВО.

В частности, вражеские беспилотники атакуют Киевскую область.

Также Россия вывела в море носители крылатых ракет "Калибр".

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