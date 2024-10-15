Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": в яких регіонах є загроза
Російські окупанти сьогодні, 15 жовтня, знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, карту повітряних тривог і мера Конотопа Артема Семініхіна в Telegram.
Згідно з даними військових, зараз дрони фіксують у:
- Полтавській області, в районі Полтави та Кременчука. Там можлива робота протиповітряної оборони;
- Сумській області, "Шахеди" рухаються у бік Полтавської та Чернігівської областей;
- Чернігівській області, прямують у бік Київської області;
- Київській області, курс південно-західний;
- Черкаській області, курс південно-західний.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Також загроза застосування ударних дронів є для Кіровоградської області.
У свою чергу Конотопський мер Артем Семініхін стверджує, що до 02:00 через Сумську область очікується "близько 120 ворожих ударних безпілотників".
Оновлено 21:56
За даними Повітряних сил, зараз"Шахеди" фіксують:
- на півдні Сумської області летять у бік Полтавської області;
- у Полтавській області, курс південно-західний;
- у центрі Чернігівської області, курс на Київську область;
- в Одеській області, в районі Затоки та на підльоті до Одеси;
- у Миколаївській області, курс західний.
При цьому Київська ОВА попереджає, що у Київській області протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках.
Атаки дронів
Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 жовтня російські окупанти вперше за 48 днів не запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Але така перерва тривала недовго, безпілотники ворога знову атакували українську територію в ніч з 14 на 15 жовтня.
Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, така пауза у застосуванні "Шахедів" може свідчити про два чинники.
Один з них - успішний удар українських воїнів по складу "Шахедів" під Єйськом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.