Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": в яких регіонах є загроза

Російські окупанти сьогодні, 15 жовтня, знову запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили вже у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram , карту повітряних тривог і мера Конотопа Артема Семініхіна в Telegram .

При цьому Київська ОВА попереджає, що у Київській області протиповітряна оборона працює по ворожих безпілотниках.

У свою чергу Конотопський мер Артем Семініхін стверджує, що до 02:00 через Сумську область очікується "близько 120 ворожих ударних безпілотників".

Також загроза застосування ударних дронів є для Кіровоградської області.

Згідно з даними військових, зараз дрони фіксують у:

Атаки дронів

Нагадаємо, у ніч з 13 на 14 жовтня російські окупанти вперше за 48 днів не запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Але така перерва тривала недовго, безпілотники ворога знову атакували українську територію в ніч з 14 на 15 жовтня.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, така пауза у застосуванні "Шахедів" може свідчити про два чинники.

Один з них - успішний удар українських воїнів по складу "Шахедів" під Єйськом.

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