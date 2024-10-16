Росія вивела у Чорне море носія "Калібрів": який можливий залп
Станом на 06:00 16 жовтня, у Чорному морі знаходяться 2 російські судна, одне з яких є ракетоносієм із можливим загальним залпом "Калібрів" до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
В акваторії Азовського моря сьогодні, як і в попередні дні, жодних російських кораблів немає.
У Середземному морі помічено 3 судна, 2 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
За даними ВМС, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 8 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.
Військові наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук нещодавно заявив, що російський флот фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.
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