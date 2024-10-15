У Києві оголосили тривогу через "Шахеди": працює ППО

У Києві сьогодні, 15 жовтня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є ворожі дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

За інформацією військових, ворожі "Шахеди" вже фіксують у районі Києва. "Можлива робота ППО, перебувайте в укриттях", - уточнили у Повітряних силах. При цьому у КМВА також попередили про загрозу дронів для столиці та закликали мешканців пройти в укриття. Оновлено 22:49 За словами мера Києва Віталія Кличка, російські безпілотники помітили над Троєщиною. Можуть працювати сили протиповітряної оборони. Оновлено 22:51 На тлі атаки дронів у Києві пролунали вибухи. Оновлено 22:57 У КМВА розповіли, що у Києві працює ППО.