У Києві оголосили тривогу через "Шахеди": працює ППО
У Києві сьогодні, 15 жовтня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є ворожі дрони-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
За інформацією військових, ворожі "Шахеди" вже фіксують у районі Києва.
"Можлива робота ППО, перебувайте в укриттях", - уточнили у Повітряних силах.
При цьому у КМВА також попередили про загрозу дронів для столиці та закликали мешканців пройти в укриття.
Оновлено 22:49
За словами мера Києва Віталія Кличка, російські безпілотники помітили над Троєщиною. Можуть працювати сили протиповітряної оборони.
Оновлено 22:51
На тлі атаки дронів у Києві пролунали вибухи.
Оновлено 22:57
У КМВА розповіли, що у Києві працює ППО.
Атака дронів
Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російські окупанти в черговий раз запустили по Україні свої дрони-камікадзе "Шахед". Безпілотники атакують з півночі та півдня.
Зокрема, військові фіксували ворожі дрони у Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.
При цьому мер Конотопа Артем Семініхін запевняв, що до 02:00 через Сумську область можуть пролетіти близько 120 ворожих ударних безпілотників.
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