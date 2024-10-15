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У Києві оголосили тривогу через "Шахеди": працює ППО

Київ, Вівторок 15 жовтня 2024 22:45
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У Києві оголосили тривогу через "Шахеди": працює ППО Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 15 жовтня, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є ворожі дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

За інформацією військових, ворожі "Шахеди" вже фіксують у районі Києва.

"Можлива робота ППО, перебувайте в укриттях", - уточнили у Повітряних силах.

При цьому у КМВА також попередили про загрозу дронів для столиці та закликали мешканців пройти в укриття.

Оновлено 22:49

За словами мера Києва Віталія Кличка, російські безпілотники помітили над Троєщиною. Можуть працювати сили протиповітряної оборони.

Оновлено 22:51

На тлі атаки дронів у Києві пролунали вибухи.

Оновлено 22:57

У КМВА розповіли, що у Києві працює ППО.

Атака дронів

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали, що російські окупанти в черговий раз запустили по Україні свої дрони-камікадзе "Шахед". Безпілотники атакують з півночі та півдня.

Зокрема, військові фіксували ворожі дрони у Київській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях.

При цьому мер Конотопа Артем Семініхін запевняв, що до 02:00 через Сумську область можуть пролетіти близько 120 ворожих ударних безпілотників.

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Київ Повітряні сили України Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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