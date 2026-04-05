Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу
У ніч на 4 квітня Росія атакувала Україну 93 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
З 18:00 4 квітня до ранку 5 квітня росіяни атакували 93 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим,
Близько 60 із запущених дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, в ніч на 5 квітня російські окупанти атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автомобілі та балкон житлового будинку, постраждали двоє людей.
Вранці 4 квітня російські війська атакували дронами ринок у Нікополі Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, а понад двадцять дістали поранення.
Також вчора російські війська двічі завдали ударів по інфраструктурних об'єктах "Нафтогазу" в Полтавській області, що спричинило загоряння на місці обстрілу.