Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу

08:25 05.04.2026 Нд
Скільки ворожих безпілотників збили сили ППО?
aimg Тетяна Степанова
Росія атакувала Україну майже сотнею дронів, є "прильоти": деталі нічного обстрілу Ілюстративне фото: сили ППО збили 76 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 4 квітня Росія атакувала Україну 93 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 18:00 4 квітня до ранку 5 квітня росіяни атакували 93 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим,

Близько 60 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 5 квітня російські окупанти атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автомобілі та балкон житлового будинку, постраждали двоє людей.

Вранці 4 квітня російські війська атакували дронами ринок у Нікополі Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, а понад двадцять дістали поранення.

Також вчора російські війська двічі завдали ударів по інфраструктурних об'єктах "Нафтогазу" в Полтавській області, що спричинило загоряння на місці обстрілу.

Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої