ua en ru
Вс, 05 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела

08:25 05.04.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских беспилотников сбили силы ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 76 российских дронов (Getty Images)

В ночь на 4 апреля Россия атаковала Украину 93 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

С 18:00 4 апреля до утра 5 апреля россияне атаковали 93 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым,

Около 60 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных беспилотников на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 5 апреля российские оккупанты атаковали Одессу, в результате чего загорелись автомобили и балкон жилого дома, пострадали два человека.

Утром 4 апреля российские войска атаковали дронами рынок в Никополе Днепропетровской области, в результате чего погибли пять человек, а более двадцати получили ранения.

Также вчера российские войска дважды нанесли удары по инфраструктурным объектам "Нафтогаза" в Полтавской области, что вызвало возгорание на месте обстрела.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
