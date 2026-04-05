Нічний обстріл Одеси: загорівся балкон і машини, є поранені

02:46 05.04.2026 Нд
2 хв
Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що йдеться про мікрорайон Черемушки
aimg Анастасія Никончук
Фото: ДСНС (GettyImages)

Російські окупанти в ніч на 5 квітня атакували Одесу, внаслідок чого загорілися автомобілі та балкон житлового будинку, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Одеської ОВА Сергія Лисака в мережі Telegram.

Читайте також: Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа

Нічний удар припав на один із районів Одеси, де внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі та балкон житлового будинку. За попередніми даними, постраждали двоє людей, інформація про їхній стан уточнюється.

Підготовка до удару

Перед атакою Повітряні сили України зафіксували рух ворожих безпілотників у напрямку Одеської області. Це дало змогу службам заздалегідь відстежити загрозу та бути готовими до наслідків.

Наслідки для міста

Нічний обстріл став причиною пошкодження майна та загрози життю мирних жителів. Наразі триває уточнення всіх деталей, проводять перевірки району, щоб оцінити збитки і забезпечити безпеку жителів.

Реакція влади

В обласній адміністрації Одеси заявили, що всіх необхідних заходів щодо ліквідації наслідків атаки і надання допомоги постраждалим уже вживають. Подальша інформація буде надана в міру надходження даних.

Нагадуємо, що вранці 4 квітня російські війська атакували дронами ринок у Нікополі Дніпропетровської області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей, а понад двадцять дістали поранення.

Зазначимо, що в суботу, 4 квітня, російські війська двічі завдали ударів по інфраструктурних об'єктах "Нафтогазу" в Полтавській області, що спричинило загоряння на місці обстрілу.

Такого ще не робив ніхто: український пілот дронів встановив світовий рекорд (відео)
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалько — керівниця рубрики Війна в Україні