Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 100 дронами: скільки збила ППО

Обстріли України

Нагадаємо, пізно ввечері 29 січня російські окупанти атакували Запоріжжя. Під ударом опинився об'єкт промислової інфраструктури, а також пошкоджено будинок.

У Харкові під ранок п'ятниці, 30 січня, було чути гучний вибух. Військові попереджали про загрозу балістики та фіксували ракету.

У ніч на 29 січня Росія атакувала Україну 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 84 ворожі безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 7 локаціях.

Додамо, вчора президент США Дональд Трамп несподівано заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про припинення ударів по енергооб'єктах України. Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про енергетичне перемирʼя з Росією.

Більше про те, що відомо про енергетичне перемирʼя, заяви Трампа та Зеленського - читайте в матеріалі РБК-Україна.