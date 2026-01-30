Россия атаковала Украину "Искандером" и более 100 дронами: сколько сбила ПВО

По данным военных, с 18:00 29 января до утра 30 января россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл.

Также враг запустил 111 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ВОТ Украины. Около 70 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских дронов.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.