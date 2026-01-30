Россия атаковала Украину "Искандером" и более 100 дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 30 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 111 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 80 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 29 января до утра 30 января россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской обл.
Также враг запустил 111 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ВОТ Украины. Около 70 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 вражеских дронов.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных беспилотников на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на двух локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, поздно вечером 29 января российские оккупанты атаковали Запорожье. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры, а также поврежден дом.
В Харькове под утро пятницы, 30 января, был слышен громкий взрыв. Военные предупреждали об угрозе баллистики и фиксировали ракету.
В ночь на 29 января Россия атаковала Украину 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 84 вражеских беспилотника.
В то же время зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 7 локациях.
Добавим, вчера президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении ударов по энергообъектам Украины. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией.
Больше о том, что известно об энергетическом перемирии, заявлениях Трампа и Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.