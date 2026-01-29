ua en ru
Дрони летіли з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ

Четвер 29 січня 2026 08:54
Дрони летіли з різних напрямків: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 84 російські дрони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 29 січня Росія атакувала Україну 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 84 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 28 січня до ранку 29 січня росіяни атакували 105 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 70 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 29 січня Росія вчергове атакувала низку українських міст. Зокрема, у Вільнянську Запорізької області загинули люди, зруйновані будинки та були пожежі.

Вночі під ударом дронів вчергове опинилася Одеса. За словами глави МВА Сергія Лисака, у місті пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Росіяни спрямували дрони й на Кривий Ріг. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджені одноповерхова будівля та 2 легкові автомобілі. Також є наслідки атаки у Дніпропетровській області.

У ніч на 28 січня РФ запустила по Україні одну балістику і 146 дронів різних типів. Українські сили ППО збили 130 ворожих безпілотників.

Водночас ворог атакував Київ, Одесу, Запоріжжя та Кривий Ріг. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

