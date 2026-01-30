У Харкові пролунав гучний вибух

У Харкові під ранок п'ятниці, 30 січня, було чути гучний вибух. Військові попереджали про загрозу балістики та фіксували ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Харкові пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 05:02.

Перед цим військові писали, що з північно-східного напрямку є загроза застосування балістики, після чого у Харківській області фіксувалася швидкісна ціль.

Офіційних коментарів щодо атаки та її наслідків поки немає.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:11 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.