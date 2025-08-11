UA

Росія атакувала Україну з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 71 дрон (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 11 серпня росіяни здійснили черговий удар по Україні з використанням 71 безпілотника. Ворог атакував з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За даними військових, починаючи з 20:30 10 серпня, противник випустив дрони з території Росії (Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками.

За попередніми даними станом на 08:00, силами ППО було знищено або подавлено 59 ворожих БпЛА Shahed та дронів-імітаторів у північних, південних та східних регіонах країни.

"Зафіксовано влучання 12 БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на одній локації", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Росії

Нагадаємо, сьогодні вночі російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу,

У неділю, 10 серпня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Через атаку було зруйновано Центральний автовокзал та пошкоджено клініку Запорізького медичного університету. Постраждали десятки людей.

Минулої ночі окупанти обстріляли залізничний вокзал у місті Синельникове у Дніпропетровській області. Станція та будівля вокзалу зазнали серйозних пошкоджень.

Внаслідок атаки "Укрзалізниця" повідомила про затримку руху поїздів.

