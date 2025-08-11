Росія атакувала Україну з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

За даними військових, починаючи з 20:30 10 серпня, противник випустив дрони з території Росії (Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ).

До відбиття повітряного удару були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи боротьби з безпілотниками.

За попередніми даними станом на 08:00, силами ППО було знищено або подавлено 59 ворожих БпЛА Shahed та дронів-імітаторів у північних, південних та східних регіонах країни.

"Зафіксовано влучання 12 БпЛА на шести локаціях, а також падіння уламків на одній локації", - йдеться у повідомленні.