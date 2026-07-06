Росія атакувала сортувальний термінал "Нової пошти" у Дніпрі: деталі інциденту

Головне: Жертви та постраждалі: За даними компанії, загиблих і постраждалих немає.

За даними компанії, загиблих і постраждалих немає. Робота логістики: " Нова пошта" задіяла резервні схеми, доставка відправлень продовжується за графіком.

Нова пошта" задіяла резервні схеми, доставка відправлень продовжується за графіком. Стан вантажів: Масштаби пошкоджень майна будуть встановлені після завершення роботи екстрених служб.

Масштаби пошкоджень майна будуть встановлені після завершення роботи екстрених служб. Як дізнатися про посилку: Актуальна інформація доступна в мобільному застосунку та на сайті оператора.

"Нова пошта" продовжує працювати

За даними компанії, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Зараз фахівці продовжують обстеження території, оскільки масштаби руйнувань та стан вантажів, що знаходилися в терміналі, ще встановлюються. Остаточна інформація щодо пошкодженого майна буде доступна після роботи слідчо-оперативних груп.

Попри завдані руйнування, оператор запевняє, що логістична мережа продовжує функціонувати в сталому режимі.

"Попри все, "Нова пошта" продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми", - наголосили в компанії.

Доставку здійснюють за графіком

Доставка відправлень здійснюється згідно з графіком. Для отримання актуальної інформації щодо конкретних посилок клієнтам рекомендують користуватися цифровими сервісами.

"Актуальну інформацію щодо відправлень можна отримати в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти", - зазначили в прес-службі оператора.

На місці події продовжують працювати екстрені служби. Це черговий випадок системних ударів ворога по цивільних об’єктах логістичної інфраструктури України.