Росія атакувала сортувальний термінал "Нової пошти" у Дніпрі: деталі інциденту

Вранці 6 липня російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Дніпра, поціливши у сортувальний термінал "Нової пошти" (ДАО). На об'єкті виникла масштабна пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти" у Telegram.
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За даними компанії, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.
Зараз фахівці продовжують обстеження території, оскільки масштаби руйнувань та стан вантажів, що знаходилися в терміналі, ще встановлюються. Остаточна інформація щодо пошкодженого майна буде доступна після роботи слідчо-оперативних груп.
Попри завдані руйнування, оператор запевняє, що логістична мережа продовжує функціонувати в сталому режимі.
"Попри все, "Нова пошта" продовжує працювати. Ми вже задіяли резервні логістичні схеми", - наголосили в компанії.
Доставка відправлень здійснюється згідно з графіком. Для отримання актуальної інформації щодо конкретних посилок клієнтам рекомендують користуватися цифровими сервісами.
"Актуальну інформацію щодо відправлень можна отримати в мобільному застосунку та на сайті "Нової пошти", - зазначили в прес-службі оператора.
На місці події продовжують працювати екстрені служби. Це черговий випадок системних ударів ворога по цивільних об’єктах логістичної інфраструктури України.
Додамо, що вночі 6 липня Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр" зі стратегічної авіації. Внаслідок атаки сильно постраждав Київ, зруйновано кілька житлових будинків, загинули 11 людей і ще 46 дістали поранення. 7 липня у Києві оголосили траур за загиблими.
Сили ППО не змогли збити балістику і "Циркони". Причиною цього став брак ракет-перехоплювачів для систем "Петріот", заявив речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.