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Россия атаковала сортировочный терминал "Новой почты" в Днепре: детали инцидента

11:13 06.07.2026 Пн
2 мин
Какая сейчас ситуация с доставкой посылок?
aimg Василина Копытко
После атаки объект охватил пожар (фото: Новая почта / Telegram)

Утром 6 июля российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Днепра, попав в сортировочный терминал "Новой почты" (ГАО). На объекте возник масштабный пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.

Главное:

  • Жертвы и пострадавшие По данным компании, погибших и пострадавших нет.
  • Работа логистики: "Новая почта" задействовала резервные схемы, доставка отправлений продолжается по графику.
  • Состояние грузов: Масштабы повреждений имущества будут установлены по завершении работы экстренных служб.
  • Как узнать посылку: Актуальная информация доступна в мобильном приложении и на сайте оператора.

"Новая почта" продолжает работать

По данным компании, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Сейчас специалисты продолжают обследование территории, поскольку масштабы разрушений и состояние находившихся в терминале грузов еще устанавливаются. Окончательная информация о поврежденном имуществе будет доступна после работы следственно-оперативных групп.

Несмотря на нанесенные разрушения, оператор уверяет, что логистическая сеть продолжает функционировать в установившемся режиме.

"Несмотря на все, "Новая почта" продолжает работать. Мы уже задействовали резервные логистические схемы", - подчеркнули в компании.

Доставку осуществляют по графику

Доставка отправлений осуществляется согласно графику. Для получения актуальной информации по конкретным посылкам клиентам рекомендуют пользоваться цифровыми сервисами.

"Актуальную информацию по отправлениям можно получить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты", - отметили в пресс-службе оператора.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Это очередной случай системных ударов врага по гражданским объектам логистической инфраструктуры Украины.

Атака на Киев 6 июля

Добавим, что ночью 6 июля Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр" по стратегической авиации. В результате атаки сильно пострадал Киев, разрушены несколько жилых домов, погибли 11 человек и еще 46 получили ранения. 7 июля в Киеве объявили траур по погибшим.

Силы ПВО не смогли сбить баллистику и "Цирконы". Причиной этого стала нехватка ракет-перехватчиков для систем "Петриот", заявил спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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