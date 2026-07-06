Россия атаковала сортировочный терминал "Новой почты" в Днепре: детали инцидента

Главное: Жертвы и пострадавшие По данным компании, погибших и пострадавших нет.

По данным компании, погибших и пострадавших нет. Работа логистики: "Новая почта" задействовала резервные схемы, доставка отправлений продолжается по графику.

"Новая почта" задействовала резервные схемы, доставка отправлений продолжается по графику. Состояние грузов: Масштабы повреждений имущества будут установлены по завершении работы экстренных служб.

Масштабы повреждений имущества будут установлены по завершении работы экстренных служб. Как узнать посылку: Актуальная информация доступна в мобильном приложении и на сайте оператора.

"Новая почта" продолжает работать

По данным компании, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Сейчас специалисты продолжают обследование территории, поскольку масштабы разрушений и состояние находившихся в терминале грузов еще устанавливаются. Окончательная информация о поврежденном имуществе будет доступна после работы следственно-оперативных групп.

Несмотря на нанесенные разрушения, оператор уверяет, что логистическая сеть продолжает функционировать в установившемся режиме.

"Несмотря на все, "Новая почта" продолжает работать. Мы уже задействовали резервные логистические схемы", - подчеркнули в компании.

Доставку осуществляют по графику

Доставка отправлений осуществляется согласно графику. Для получения актуальной информации по конкретным посылкам клиентам рекомендуют пользоваться цифровыми сервисами.

"Актуальную информацию по отправлениям можно получить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты", - отметили в пресс-службе оператора.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Это очередной случай системных ударов врага по гражданским объектам логистической инфраструктуры Украины.