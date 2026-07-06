Россия атаковала сортировочный терминал "Новой почты" в Днепре: детали инцидента

Утром 6 июля российские войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Днепра, попав в сортировочный терминал "Новой почты" (ГАО). На объекте возник масштабный пожар, который удалось оперативно ликвидировать.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой почты" в Telegram.
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По данным компании, в результате вражеской атаки никто не пострадал.
Сейчас специалисты продолжают обследование территории, поскольку масштабы разрушений и состояние находившихся в терминале грузов еще устанавливаются. Окончательная информация о поврежденном имуществе будет доступна после работы следственно-оперативных групп.
Несмотря на нанесенные разрушения, оператор уверяет, что логистическая сеть продолжает функционировать в установившемся режиме.
"Несмотря на все, "Новая почта" продолжает работать. Мы уже задействовали резервные логистические схемы", - подчеркнули в компании.
Доставка отправлений осуществляется согласно графику. Для получения актуальной информации по конкретным посылкам клиентам рекомендуют пользоваться цифровыми сервисами.
"Актуальную информацию по отправлениям можно получить в мобильном приложении и на сайте "Новой почты", - отметили в пресс-службе оператора.
На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Это очередной случай системных ударов врага по гражданским объектам логистической инфраструктуры Украины.
Добавим, что ночью 6 июля Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр" по стратегической авиации. В результате атаки сильно пострадал Киев, разрушены несколько жилых домов, погибли 11 человек и еще 46 получили ранения. 7 июля в Киеве объявили траур по погибшим.
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