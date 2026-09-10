Росія атакувала склади з гуманітаркою в Одесі, зайнялася пожежа (фото)

Крім того, у ніч проти 8 вересня окупанти завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено торгові павільйони, постраждав 58-річний охоронець.

Також повідомлялося, що ранок 4 вересня в Одесі розпочався з ворожої атаки - внаслідок удару загинула людина, ще троє постраждали.