Росія вдарила по іноземному буксиру біля Одеси, загинули громадяни Азербайджану

Внаслідок чергової російської атаки на цивільне судноплавство в Одеській області загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє зазнали поранень.

Українська сторона фіксує кожен подібний випадок і систематично інформує міжнародних партнерів про російський терор на цивільному судноплавстві та транспортній інфраструктурі.

Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по цивільних суднах та портовій інфраструктурі України. Це створює пряму загрозу для життя як українських, так і іноземних моряків.

У відомстві висловили співчуття рідним загиблих та побажали якнайшвидшого одужання пораненим.

Російські війська завдали удару по цивільному буксиру Tedy, який ходив під іноземним прапором.

Нагадаємо, що російські обстріли цивільного судноплавства та портової інфраструктури вже призвели до різкого скорочення роботи ключових морських гаваней Одещини.

Як повідомлялося раніше, через постійні атаки РФ потік суден через Одесу впав у 7-8 разів та просів загалом на 75%.

Це майже повністю зупинило роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного, що змушує Україну звертатися за допомогою до міжнародних партнерів.

Крім того, тривала блокада портів Великої Одеси створює загрозу для ВВП країни.

Закриття та обмеження роботи українських гаваней завдають мільйонних збитків металургії та агроекспорту, а під ризиком щомісяця перебувають близько 4-5 млн тонн важливих вантажів.