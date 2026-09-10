Россия атаковала склады с гуманитаркой в Одессе, начался пожар (фото)

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.

Также сообщалось, что утро 4 сентября в Одессе началось с вражеской атаки - в результате удара погиб человек, еще трое пострадали.