Одеса зазнала ранкової атаки: є постраждалі та загиблий

Ранок 4 вересня в Одесі розпочався з ворожої атаки - внаслідок удару загинула людина, ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака .

На місці працюють усі відповідні служби - триває обстеження території та фіксація наслідків удару. Для допомоги постраждалим розгорнули оперативний штаб.

Згодом стало відомо, що внаслідок ранкової атаки загинула людина. Голова МВА висловив співчуття рідним і близьким загиблого.

В одному з районів міста пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

За словами Лисака, спочатку було відомо про трьох постраждалих, яким одразу надали необхідну допомогу.

У ніч на 3 вересня росіяни знову вдарили по місту - кількість постраждалих зросла до 17, серед них троє дітей. Спершу того ж ранку ворог влучив у висотку, унаслідок чого постраждали 8 людей.

Днем раніше, у ніч на 2 вересня, Одеса також зазнала масованого удару - тоді пошкодили висотку, зруйнували офіси та навчальні заклади, у місті виникли проблеми зі світлом, а серед постраждалих була дитина.