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Россия атаковала склады с гуманитаркой в Одессе, начался пожар (фото)

22:31 10.09.2026 Чт
1 мин
Вражеский обстрел был направлен на гражданские объекты
aimg Елена Бджола
Россия атаковала склады с гуманитаркой в Одессе, начался пожар (фото) Фото: Россия обстреляла склады с гуманитаркой в ​​Одессе (t.me/odeskaODA/19904)
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Оккупанты обстреляли склады волонтерской организации в Одессе вечером 10 сентября. Здание было разрушено пожаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Россия била по складам в Одессе

По словам Кипера, в результате вражеской атаки повреждены складские помещения волонтерской организации с гуманитарной помощью. Там хранились вещи первой необходимости.

"Также разрушения потерпело здание склада", - уточнил чиновник.

Фото: склады волонтерской организации в Одессе после российского удара (t.me/odeskaODA/19904)

Также предварительно известно, что пострадали два человека.

"Пожар ликвидирован. Продолжаются меры по устранению последствий. На месте работают соответствующие службы", - говорит Кипер.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за атаки РФ на гражданское судоходство в Одесской области погибли два гражданина Азербайджана, еще двое получили ранения.

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.

Также сообщалось, что утро 4 сентября в Одессе началось с вражеской атаки - в результате удара погиб человек, еще трое пострадали.

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