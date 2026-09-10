Россия атаковала склады с гуманитаркой в Одессе, начался пожар (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за атаки РФ на гражданское судоходство в Одесской области погибли два гражданина Азербайджана, еще двое получили ранения.

"Пожар ликвидирован. Продолжаются меры по устранению последствий. На месте работают соответствующие службы", - говорит Кипер.

Также предварительно известно, что пострадали два человека.

По словам Кипера, в результате вражеской атаки повреждены складские помещения волонтерской организации с гуманитарной помощью. Там хранились вещи первой необходимости.

Кроме того, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде Одессы. В результате атаки повреждены торговые павильоны, пострадал 58-летний охранник.

Также сообщалось, что утро 4 сентября в Одессе началось с вражеской атаки - в результате удара погиб человек, еще трое пострадали.